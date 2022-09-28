Педриньо — о покере в матче с «Химками»: может, я вошёл в историю

Нападающий столичного «Локомотива» Педриньо высказался о победе в матче группового турнира Кубка России по футболу с подмосковными «Химками».

«В 2020 году у меня был хет-трик. Четыре мяча забил впервые в карьере. Очень рад этому. Слава богу, что это получилось. Может, я как-то вошёл в историю. Благодарен богу за это», — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Он напомнил, что у «Локо» была серия негативных результатов.

«Но мы не опускали голову, продолжали работать. Команда заслужила победу сегодня. Главный тренер очень квалифицированно работает с нами. Его подсказки помогают нам», — добавил Педриньо.

Игра на «Арене Химки» завершилась со счётом 5:0 в пользу железнодорожников.

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо стал автором первого покера в истории московского футбольного клуба. Бразилец отличился на 20, 36, 50, 59-й минутах. Также мяч забил Вильсон Изидор (57-я).

22-летний Педриньо перешёл в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Футболист подписал контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Каштанова принёс «Уралу» победу над «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.





