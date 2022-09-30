Григорян: не стоит уделять Кокорину столько внимания

Главный тренер женского футбольного клуба ЦСКА Александр Григорян прокомментировал игру Александра Кокорина за кипрский «Арис».

«Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит. Он же кайфует от того, что столько внимания, люди бесятся. А по сути дела, зачем он нужен?» — заявил Григорян в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».

По его мнению, переезд российского форварда из Италии на Кипр был неожиданным.

«Столько по поводу Александра злорадства и так далее. Но я смотрю на него — он просто положил на всех, просто кайфует. Дескать, обсуждайте меня хотя бы так», — заключил тренер.

Напомним, что Кокорин летом 2022 года на правах аренды перешёл в кипрский «Арис». Футболист также известен по выступлениям за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и итальянскую «Фиорентину».

В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в трёх матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее Кокорин рассказал, что от него не ждали примерного поведения в «Фиорентине».





