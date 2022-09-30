Григорян: не стоит уделять Кокорину столько внимания
- РИА Новости
«Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимание, ибо он того не стоит. Он же кайфует от того, что столько внимания, люди бесятся. А по сути дела, зачем он нужен?» — заявил Григорян в эфире YouTube-канала «Фабрика Футбола».
По его мнению, переезд российского форварда из Италии на Кипр был неожиданным.
«Столько по поводу Александра злорадства и так далее. Но я смотрю на него — он просто положил на всех, просто кайфует. Дескать, обсуждайте меня хотя бы так», — заключил тренер.
Напомним, что Кокорин летом 2022 года на правах аренды перешёл в кипрский «Арис». Футболист также известен по выступлениям за московское «Динамо», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи» и итальянскую «Фиорентину».
В нынешнем сезоне 31-летний нападающий принял участие в трёх матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее Кокорин рассказал, что от него не ждали примерного поведения в «Фиорентине».