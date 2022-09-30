Хаджи: победа «Спартака» над «Зенитом» — реванш за крупное поражение в Суперкубке

Бывший администратор московского «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал крупную победу в матче группового этапа Кубка России по футболу с петербургским «Зенитом».

«Характер и бойцовские качества команда проявила — за счёт этого и победила. Но не можем же мы всё время проигрывать «Зениту». Можно сказать, что в этот раз мы им практически отомстили за Суперкубок. Это реванш за то крупное поражение в июле», — цитирует Хаджи «Матч ТВ».

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. В составе красно-белых мячи забили Квинси Промес (79-я и 95-я минуты) и Александр Соболев (85-я). «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые с тремя баллами идут третьими.

Ранее глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев высказался о возможной публикации рейтинга арбитров.





