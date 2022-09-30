Минеев предположил, что будет служить в разведке ВДВ

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал о своём визите в пункт мобилизации после получения повестки.

«Сказали, что берут в разведку, скорее всего. Дали время собраться, на следующей неделе должен тут быть. Куда поеду — пока не уточнили, наверное, в Подмосковье. Моё отношение ничего не решает», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

По словам бойца, он служил срочную службу и по контракту в ВДВ.

«Желаю добровольцам одеваться теплее, скоро зима. Пока у меня только дух призывника, а боевой появится уже на позиции», — добавил Минеев.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.











