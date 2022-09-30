Третьяк: для сборной России было бы несолидно играть в низших дивизионах

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) по национальной сборной.

«Правильное решение, я другого вообще не ожидал. Для сборной России играть дивизионами ниже было бы несолидно», — цитирует Третьяка ТАСС.

Он подчеркнул, что ФХР плотно работает над вопросом возвращения на международную арену.

«У нас есть контакты с международной федерацией, членами её совета, держим руки на пульсе», — добавил Третьяк.

IIHF 30 сентября на конгрессе в Белеке (Турция) утвердила, что сборные России и Белоруссии после снятия санкций будут играть в высшем дивизионе чемпионата мира.

Ранее в Континентальной хоккейной лиге прокомментировали заявление посольства США с рекомендацией для американцев покинуть территорию России.