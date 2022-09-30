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Минеев: в военкомате попросили принести документы с прошлого места службы

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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев рассказал о своём визите в пункт мобилизации после получения повестки.
Минеев: в военкомате попросили принести документы с прошлого места службы
  • Gettyimages.ru

«Мы находимся на ВДНХ, где Бабушкинский и Останкинский военкоматы работают с мобилизованными. Здесь я встретился с комиссией, пообщался с военкомом. Нужно донести кое-какие документы с прежнего места службы, обещал сделать это к среде. Прежнее место моей службы — 31-я отдельная ДШБ в Ульяновске», — цитирует Минеева «Матч ТВ».

При этом боец ММА признался, что не имеет представления о будущем месте несения службы.

«Это никому не говорят, эта информация не для тех, кто пришёл, и тем более не для СМИ. В целом настроение хорошее, солнышко светит, погода прекрасная», — добавил Минеев.

Минеев провёл 19 боёв в ММА. На его счету 17 побед, одно поражение и одна ничья. В октябре 2021 года Владимир нокаутировал Магомеда Исмаилова в реванше.

32-летний боец 25 сентября сообщил, что получил повестку из военкомата.

Ранее Минеев заявил, что не собирается бегать от военкомата.





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