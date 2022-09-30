Буффон включил Доннарумму в пятёрку лучших голкиперов мира
- AFP
44-летний рекордсмен по количеству игр в чемпионате Италии включил в свой список Тибо Куртуа («Реал», Испания), Джанлуиджи Доннарумму («Пари Сен-Жермен», Франция), Мануэля Нойера («Бавария», Германия), Яна Облака («Атлетико», Испания) и Майка Меньяна («Милан», Италия).
Буффон в данный момент является голкипером «Пармы». В составе сборной Италии вратарь провёл 176 матчей. Буффон завоевал золото ЧМ-2006 в Германии.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски назвал Игу Свёнтек великой чемпионкой после её победы на US Open.