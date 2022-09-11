Левандовски назвал Свёнтек великой чемпионкой после её победы на US Open
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«Поздравляю, Ига! Ты великая чемпионка, и ты ещё раз доказала это на самом большом турнире. Я так рад за тебя!» — написал Левандовски в соцсетях.
21-летняя теннисистка в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
Свёнтек занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет каталонский клуб по окончании сезона-2022/23.