Левандовски назвал Свёнтек великой чемпионкой после её победы на US Open

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски поздравил соотечественницу Игу Свёнтек с победой на Открытом чемпионате США по теннису 2022 года.

«Поздравляю, Ига! Ты великая чемпионка, и ты ещё раз доказала это на самом большом турнире. Я так рад за тебя!» — написал Левандовски в соцсетях.

21-летняя теннисистка в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Свёнтек занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс покинет каталонский клуб по окончании сезона-2022/23.