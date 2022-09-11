El Nacional: Бускетс хочет уйти из «Барселоны» по окончании сезона-2022/23
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По информации El Nacional, футболист уже уведомил президента Жоана Лапорту по поводу того, что не будет продлевать контракт. Отмечается, что он хочет продолжить карьеру в MLS.
Напомним, что в составе «Барселоны» Бускетс выступает с 2008 года. Его контракт истекает по окончании сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что Хави повторил рекорд Зинедина Зидана по продолжительности беспроигрышной серии на выезде в Примере.