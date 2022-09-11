Хави повторил рекорд Зидана по продолжительности беспроигрышной серии на выезде в Примере

Каталонская «Барселона» под руководством Хави продлила беспроигрышную серию в выездных матчах чемпионата Испании по футболу до 17 встреч.

Как сообщается на официальном сайте клуба, с момента прихода Хави на должность главного тренера блауграна не потерпела ни одного поражения на выезде. В 17 матчах «Барселона» одержала 12 побед и пять раз сыграла вничью. В пятом туре чемпионата Испании каталонцы разгромили «Кадис» со счётом 4:0.

Таким образом, Хави повторил рекорд Зинедина Зидана, также не потерпевшего ни одного поражения в 17 первых матчах после назначения на должность главного тренера «Реала».

Хави является воспитанником «Барселоны», за которую выступал с 1997 по 2015 год. В качестве тренера он известен по работе с катарским «Аль-Саддом», вместе с которым становился чемпионом страны в сезоне-2020/21, а также завоёвывал Кубок наследного принца Катара (дважды), Кубок шейха Яссима, Кубок эмира Катара (дважды) и Кубок звёзд Катара.

Ранее сообщалось, что врачам удалось стабилизировать состояние здоровья футбольного болельщика, пережившего остановку сердца во время матча между «Кадисом» и «Барселоной».