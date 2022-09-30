Минчук рассказал о восстановлении фигуриста Козловского после травмы

Артур Минчук, тренер фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, рассказал, когда пара сможет продолжить выступления.

«Дима постепенно восстанавливается, с ногой у него всё хорошо. Мы сейчас решаем, будут ли ребята на «Мемориале Панина-Коломенкина» выступать, успеют ли подготовить две программы или одну», — цитирует Минчука ТАСС.

Также тренер пояснил, как проходило распределение по этапам российской серии Гран-при. По его словам, три лучшие пары страны не должны были пересекаться между собой на соревнованиях.

Козловский и Бойкова являются бронзовыми призёрами чемпионата мира 2021 года. На первенствах Европы пара завоёвывала золотую и две бронзовые медали.

Ранее серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года Ксения Синицына сообщила, что планирует выступить на Гран-при России по фигурному катанию.