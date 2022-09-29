Синицына примет участие в Гран-при России по фигурному катанию 2022 года

Серебряный призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года Ксения Синицына сообщила, что планирует выступить на Гран-при России по фигурному катанию.

«Я тренируюсь, планирую выступать на этапах. Травма? Да, уже всё отлично. Программы в процессе постановки, готовлю также четверной тулуп», — цитирует Синицыну РИА Новости.

Первый этап Гран-при пройдёт с 21 по 23 октября в Москве. Серия включает шесть турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми.

Фигуристка тренируется в московской школе «Снежные барсы» у Светланы Пановой.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о том, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин заявлена на Гран-при России по фигурному катанию.