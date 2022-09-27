Жулин: критики замолкнут, если Дэвис и Смолкин выступят на Гран-при России
- РИА Новости
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«У нас каждый день всё меняется — в том числе из-за травм. Уже слышал, что две пары снялись, поэтому сейчас ничего не стал бы загадывать. Критики замолкнут, если они выступят на Гран-при России. Если не приедут, значит, не замолкнут», — цитирует Жулина «Чемпионат».
Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также была информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.
При этом Дэвис и Смолкин заявились на два этапа Гран-при России в Москве и Перми.
Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при России.