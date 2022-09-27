Жулин: критики замолкнут, если Дэвис и Смолкин выступят на Гран-при России

Двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин высказался о том, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин заявлена на Гран-при России по фигурному катанию.

«У нас каждый день всё меняется — в том числе из-за травм. Уже слышал, что две пары снялись, поэтому сейчас ничего не стал бы загадывать. Критики замолкнут, если они выступят на Гран-при России. Если не приедут, значит, не замолкнут», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются. Также была информация, что дуэт собирается сменить спортивное гражданство.

При этом Дэвис и Смолкин заявились на два этапа Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на новость, что Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при России.