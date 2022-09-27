Тарасова отреагировала на новость, что Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при России
- РИА Новости
- © Алексей Даничев
«Дэвис и Смолкин по плану выступают. У них есть план, они по нему и выступают», — цитирует Тарасову «Чемпионат».
Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются.
При этом Дэвис и Смолкин заявились на два этапа Гран-при России в Москве и Перми.
Ранее Этери Тутберидзе рассказала, почему Александра Трусова снялась с контрольных прокатов.