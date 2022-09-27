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Тарасова отреагировала на новость, что Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при России

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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о том, что танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин заявлена на Гран-при России по фигурному катанию.
Тарасова отреагировала на новость, что Дэвис и Смолкин заявлены на Гран-при России
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«Дэвис и Смолкин по плану выступают. У них есть план, они по нему и выступают», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Напомним, что фигуристы пропустили контрольные прокаты сборной России из-за невозможности Глеба выехать из США, где спортсмены тренируются.

При этом Дэвис и Смолкин заявились на два этапа Гран-при России в Москве и Перми.

Ранее Этери Тутберидзе рассказала, почему Александра Трусова снялась с контрольных прокатов.

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