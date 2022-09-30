Умяров — о новом спортивном директоре «Спартака»: Эшуорт сказал, что будем двигаться

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о встрече с новым спортивным директором московского клуба Полом Эшуортом.

«Только позитивные впечатления. Нам представили его позавчера перед командой. Эшуорт сказал, что будем двигаться. Он представился на русском языке», — цитирует Умярова «Чемпионат».

Первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын возглавил совет директоров красно-белых. В этот же день было объявлено о назначении Эшуорта спортивным директором клуба. До этого специалист уже работал в России и в 2005 году занимал такую же должность в «Ростове».

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о встрече Эшуорта с московской командой.