Умяров: комплекс «Зенита» преодолён

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» в матче группового этапа Кубка России.

«Комплекс «Зенита» преодолён? Понятное дело, победа. «Зенит» — хороший соперник. Обидно, что где-то не получалось: где-то по игре, где-то удача. Сейчас всё сложилось», — цитирует Умярова Sport24.

«Спартак» победил «Зенит» в официальном матче впервые с ноября 2017 года.

Встреча на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0. Красно-белые с девятью очками расположились на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не считает великой победу над «Зенитом» в матче Кубка России.