Федун: как только бразильцы ушли — с «Зенитом» можно играть

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун назвал причину крупной победы столичной команды над «Зенитом» в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

«Впечатления от матча исключительно великолепные! Какие они ещё могут быть после такой игры? Давайте радоваться будем! Когда клуб станет чемпионом? Увидим. Не боги горшки обижают. Видите, как только бразильцы ушли — можно играть», — цитирует Федуна РИА Новости.

Встреча между командами на стадионе «Открытие Банк Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля. Таким образом, «Спартак» с девятью очками расположился на первом месте в группе B. Сине-бело-голубые (три) — на третьем.

Ранее бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков заявил, что петербургский клуб не должен был крупно уступать «Спартаку».