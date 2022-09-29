В «Вероне» отреагировали на новость об интересе к Андрею Мостовому
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«Я не могу говорить, интересуется ли «Верона» тем или иным футболистом, но могу сказать, что мы не предлагали контракт Андрею Мостовому», — цитирует Марокку «Евро-Футбол.ру».
Хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за петербургский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в €3,5 млн.
Ранее в «Лацио» опровергли новость об интересе к Андрею Мостовому.