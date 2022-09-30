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Гаджиев считает, что между Писаревым и Мостовым нет конфликта

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Глава AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев отреагировал на оскорбление бывшего полузащитника «Сельты» Александра Мостового в адрес тренера сборной России Николая Писарева.
Гаджиев считает, что между Писаревым и Мостовым нет конфликта
  • РИА Новости

«Я бы не сказал, что у Мостового с Писаревым конфликт. Это громко сказано. Александр в эфире действительно активно обсуждал позицию Николая в российском футболе, не зная, что на нём микрофон. Но, может, он это и без микрофона сказал бы, если бы его спросили», — цитирует Гаджиева Sport24.

По его словам, Мостовой выразил свою позицию по происходящему. При этом Гаджиев отметил, что ничего сверхъестественного не произошло.

Напомним, что в разговоре с журналистами перед матчем Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» Писарев нецензурно отреагировал на вопрос о том, извинился ли перед ним Мостовой. Тренер сборной России признался, что не обращает внимания на подобные высказывания.

Мостовой назвал Писарева «аферистом». Это случилось в разговоре во время игры Медийной футбольной лиги с «Эгриси». Мостовой не знал, что его было слышно в эфире трансляции матча.

Ранее Гаджиев оценил перспективы Александра Мостового стать главным тренером топ-клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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