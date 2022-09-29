Нагельсманн: «Бавария» хочет выиграть Бундеслигу, а также пройти как можно дальше в ЛЧ

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн заявил о желании выиграть Бундеслигу с мюнхенским клубом.

«В конечном итоге я хочу выиграть Бундеслигу, а также пройти как можно дальше в Кубке Германии и Лиге чемпионов. Я рад за Урса Фишера и «Унион», потому что Урс — хороший парень, а «Унион» — хороший клуб. Тем не менее, конечно, мы хотим финишировать выше них», — приводит слова Нагельсманна Twitter-аккаунт Bayern & Germany.

14 сентября «Бавария» обыграла «Барселону» в матче второго тура Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Зане (54-я).

Мюнхенский клуб не проигрывает в 30-м матче группового раунда ЛЧ подряд. Последнее поражение на данном этапе было в сентябре 2017 года в матче с «Пари Сен-Жермен» (0:3).

После семи туров Бундеслиги «Бавария» набрала 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что руководство немецкого клуба полностью уверено в Нагельсманне.