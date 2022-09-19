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Президент «Баварии»: мы полностью уверены в Нагельсманне

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Президент «Баварии» Герберт Хайнер заявил, что руководство немецкого клуба полностью уверено в главном тренере команды Юлиане Нагельсманне.
Президент «Баварии»: мы полностью уверены в Нагельсманне
  • Gettyimages.ru

«Четыре матча Бундеслиги без побед — это, конечно, не то, чего ожидают наши болельщики и все мы. Тем не менее мы полностью уверены в Юлиане Нагельсманне и всей команде. Сезон только начался, и мы знаем, что у команды есть потенциал для достижения поставленных высоких целей», — цитирует Хайнера tz.de.

Он также отметил, что в клубе видят множество голевых моментов, которые команда создаёт в каждом матче и которые пока не отражаются на результатах.

14 сентября «Бавария» обыграла «Барселону» в матче второго тура Лиги чемпионов. Встреча в Мюнхене завершилась со счётом 2:0. Мячи забили Лукас Эрнандес (50-я минута) и Лерой Зане (54-я).

Мюнхенский клуб не проигрывает в 30-м матче группового раунда ЛЧ подряд. Последнее поражение на данном этапе было в сентябре 2017 года в матче с «Пари Сен-Жермен» (0:3).

Ранее Нагельсманн поделился эмоциями от победы команды в матче с «Барселоной».

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