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Петржела предположил, что «Зенит» может проиграть «Спартаку» в матче Кубка России

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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России с московским «Спартаком».
Петржела предположил, что «Зенит» может проиграть «Спартаку» в матче Кубка России
  • РИА Новости

«Тут будет зависеть от того, какие составы выйдут на игру. Если выйдет самый сильный, то «Зенит», безусловно, выиграет. Да, санкт-петербургская команда может проиграть, как это сделала в Самаре, а может и сыграть вничью», — цитирует Петржелу «ВсёПроСпорт».

Он также отметил, что сине-бело-голубым не хватает мотивации, чтобы побеждать ещё и в Кубке России помимо Российской премьер-лиги (РПЛ), потому что им не хватает конкуренции с европейскими клубами.

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.

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