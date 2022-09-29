Петржела предположил, что «Зенит» может проиграть «Спартаку» в матче Кубка России
- РИА Новости
«Тут будет зависеть от того, какие составы выйдут на игру. Если выйдет самый сильный, то «Зенит», безусловно, выиграет. Да, санкт-петербургская команда может проиграть, как это сделала в Самаре, а может и сыграть вничью», — цитирует Петржелу «ВсёПроСпорт».
Он также отметил, что сине-бело-голубым не хватает мотивации, чтобы побеждать ещё и в Кубке России помимо Российской премьер-лиги (РПЛ), потому что им не хватает конкуренции с европейскими клубами.
«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.
Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.