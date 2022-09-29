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Колосков считает, что в матче «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России нет фаворитов

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.
Колосков считает, что в матче «Спартака» с «Зенитом» в Кубке России нет фаворитов
  • РИА Новости

«До начала матча фаворитов нет, но, наверное, по составу «Зенит» сильнее «Спартака». У них более мастеровитые игроки в сумме, но не только ведь это определяет результат матча», — цитирует Колоскова «РБ Спорт».

По его словам, мастерство тренеров также сможет повлиять на результат кубкового матча.

«Спартак» сыграет с «Зенитом» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.

Ранее экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о предстоящем матче Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

 

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