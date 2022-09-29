Камоцци: надеюсь, Соболев забьёт «Зениту» и принесёт победу «Спартаку»
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«Мне всегда приятно наблюдать за тем, как Соболев забивает и приносит победу «Спартаку». Надеюсь, сегодня в игре с «Зенитом» это тоже случится», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».
«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.
Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.
Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы петербургского «Зенита» в матче группового этапа Кубка России с московским «Спартаком».