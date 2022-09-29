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Галтье отреагировал на слова Мбаппе о свободе игрока в сборной Франции

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Главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье отреагировал на слова нападающего парижан Килиана Мбаппе о степени его свободы в сборной Франции.
Галтье отреагировал на слова Мбаппе о свободе игрока в сборной Франции
  • Gettyimages.ru

«Я бы не сказал, что в клубе у него меньше свободы, ведь в сборной Жиру берёт на себя соперников и открывает Мбаппе новое пространство.  Но дело в том, что он в клубе и сборной играет в разных системах», — цитирует Галтье Sportsmax.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.

Ранее Мбаппе после победы Франции в матче пятого тура Лиги наций со сборной Австрии высказался о своей игре за национальную команду.

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