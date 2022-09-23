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Мбаппе: в сборной Франции у меня гораздо больше свободы, чем в ПСЖ

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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе после победы в матче пятого тура Лиги наций со сборной Австрии высказался о своей игре за национальную команду.
Мбаппе: в сборной Франции у меня гораздо больше свободы, чем в ПСЖ
  • РИА Новости

«Я играю по-другому. Меня здесь спрашивают о разных вещах, касающихся моего клуба. В сборной у меня гораздо больше свободы, чем в ПСЖ. Тренер знает, что у него есть такой игрок, как Оливье Жиру, который действует в обороне, а я могу выйти на свободные места. В «ПСЖ» всё по-другому», — приводит слова Мбаппе Get Football News France.

Он также подчеркнул, что получает удовольствие от выступления за сборную Франции. По его словам, у него очень хороший физический настрой и приоритетом является национальная команда.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.

Ранее Мбаппе высказался о соперничестве Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

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