Мбаппе высказался о соперничестве Месси и Роналду

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе высказался о противостоянии своего одноклубника Лионеля Месси форварду МЮ Криштиану Роналду.

«Они изменили подход людей к игре. Я думаю, именно поэтому их соперничество так волнует многих. Более десяти лет подряд они сражаются между собой, для меня это было всё моё детство. Готов ли я быть в центре внимания в течение десятилетия? Я не думаю, что у меня есть выбор», — приводит слова Мбаппе MessengerPowerPlus.

23-летний нападающий сборной Франции подписал соглашение с ПСЖ до 2025 года. Мбаппе выступает за французский клуб с 2017 года. С тех пор он провёл за команду 218 матчей, забил 171 мяч и отдал 88 результативных передач. Также Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции в XXI веке.

Ранее Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.