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Сёмин: у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит».
Сёмин: у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

«У «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом». Мы всегда ждём неожиданные результаты в Кубке России. Шансы «Спартака» на победу — 50 %, как и у «Зенита», — приводит слова Cёмина «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.

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