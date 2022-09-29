Сёмин: у «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит».

«У «Спартака» есть шансы на победу в матче с «Зенитом». Мы всегда ждём неожиданные результаты в Кубке России. Шансы «Спартака» на победу — 50 %, как и у «Зенита», — приводит слова Cёмина «РБ Спорт».

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Спартаком» и «Зенитом» в Кубке России.