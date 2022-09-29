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Иск Газизова к экс-владельцу «Спартака» Федуну на 365 млн рублей рассмотрят 18 октября

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Юрист «Уфы» Татьяна Завьялова рассказала, что Октябрьский суд города 18 октября рассмотрит иск бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к экс-владельцу красно-белых Леониду Федуну.
Иск Газизова к экс-владельцу «Спартака» Федуну на 365 млн рублей рассмотрят 18 октября
  • РИА Новости

«Спор по иску Газизова к Федуну на сумму 365 млн рублей будет рассмотрен Октябрьским судом Уфы 18 октября в 11:30», — цитирует Завьялову ТАСС.

В январе Газизов подал в суд иск с требованием признать расторжение трудового договора со «Спартаком» недействительным. Также он просил выплатить ему зарплату в размере 89 млн рублей.

На данный момент Газизов является генеральным директором «Уфы».

Ранее Газизов подал новый иск к Федуну на 365 млн рублей.

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