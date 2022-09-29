Радимов отреагировал на информацию об интересе итальянских клубов к Мостовому

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к полузащитнику «Зенита» Андрею Мостовому.

«Андрей здорово прогрессирует и ещё находится в том возрасте, когда может прибавить. Поэтому такой интерес к нему логичен. Он скоростной футболист, работает на скорости и дриблинге, может завершать атаки. Такие игроки высоко ценятся», — приводит слова Радимова «Спорт День за Днём».

Хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Он провёл за петербургский клуб 84 матча во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мостового в €3,5 млн.

Ранее в «Лацио» опровергли новость об интересе к Мостовому.