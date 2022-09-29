Агент Кучаева рассказал, что футболистом интересовался итальянский клуб

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, сообщил, что футболист перед молодёжным чемпионатом Европы мог перейти в один из итальянских клубов.

«Не надо жить прошлым. Перед молодёжным Евро Константином интересовался итальянский клуб. Константин на него не попал из-за травмы», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

По его словам, Кучаев регулярно общается с полузащитником «Монако» Александром Головиным. При этом агент отметил, что многие российские футболисты хотели бы перейти в европейские клубы.

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за армейцев восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Контракт Кучаева с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Клюев объяснил, как Кучаев относится к потере места в стартовом составе армейского клуба.