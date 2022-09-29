Агент Кучаева рассказал, что футболист хотел бы получать больше игрового времени в ЦСКА

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Константина Кучаева, объяснил, как футболист относится к потере места в стартовом составе армейского клуба.

«Как сам Кучаев относится к тому, что с приходом иностранцев потерял место в старте ЦСКА, хотя выдал достойный отрезок в первых турах? Естественно, Константин хотел бы больше получать игрового времени, как и любой амбициозный футболист», — цитирует Клюева Metaratings.ru.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Москвы.

В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута) и Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).

ЦСКА (девять очков) лидирует в группе D. «Сочи» (ноль) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.

23-летний Кучаев является воспитанником красно-синих, а за основу дебютировал в 2017 году. В текущем сезоне он провёл за команду восемь матчей во всех турнирах и забил три мяча.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.