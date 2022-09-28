Федотов оценил игру Облякова в матче с «Сочи» и рассказал о его состоянии

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.

«Что с Обляковым? Столкновение, удар по колену. Надеемся, что ничего страшного, просто ушиб. Всё в руках футболиста, он сам себя ставит в состав. Сегодня Ваня хорошо обострял, разгонял атаки. К сожалению, он не может доиграть матч до конца, проявив свои лучшие качества», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Москвы. В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).

Обляков получил травму в первом тайме и на 37-й минуте матча был заменён.

ЦСКА (девять очков) лидирует в группе D. «Сочи» (ноль) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее Федотов похвалил арбитров матча Кубка России ЦСКА — «Сочи».









