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Федотов похвалил арбитров матча Кубка России ЦСКА — «Сочи»

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Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.
Федотов похвалил арбитров матча Кубка России ЦСКА — «Сочи»
  • vk.com
  • © ПФК ЦСКА Москва

«Думаю, игра получилась интересной и напряжённой. Настраивались максимально, понимали, что после поражения нужно добиться победы. Надо отдать должное судьям, которые смогли разобрать все эпизоды», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По его словам, армейской команде не хватало последнего паса в первом тайме.

«Но, как только мы справились с этой задачей, мы сразу забили гол. Нам также не хватает хладнокровия, нужно где-то остановиться, выпустить пар, а не просто бежать вперёд.  Всех с победой, у нас команда играющая», —  добавил Федотов.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Москвы. В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).

ЦСКА (девять очков) лидирует в группе D. «Сочи» (ноль) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу.



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