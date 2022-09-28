Федотов похвалил арбитров матча Кубка России ЦСКА — «Сочи»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал победу над «Сочи» в матче третьего тура группового турнира Кубка России по футболу.

«Думаю, игра получилась интересной и напряжённой. Настраивались максимально, понимали, что после поражения нужно добиться победы. Надо отдать должное судьям, которые смогли разобрать все эпизоды», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

По его словам, армейской команде не хватало последнего паса в первом тайме.

«Но, как только мы справились с этой задачей, мы сразу забили гол. Нам также не хватает хладнокровия, нужно где-то остановиться, выпустить пар, а не просто бежать вперёд. Всех с победой, у нас команда играющая», — добавил Федотов.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Москвы. В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).

ЦСКА (девять очков) лидирует в группе D. «Сочи» (ноль) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.

Ранее «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу.





