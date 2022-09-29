Мостовой считает, что Карпину не стоит совмещать посты в сборной России и «Ростове»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на поражение «Ростова» в матче Кубка России от «Ахмата».

«Ростов» выглядел хуже «Ахмата» на протяжении всего матча. Удивил пенальти, который назначили в ворота «Ростова». Может такое быть, что Валерий Карпин не успел переключиться со сборной России на клубный футбол? Совмещение Карпина — глупость», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Он также подчеркнул, что Россия — единственная страна, где главный тренер руководит клубом и национальной командой.

«Но есть другая причина поражения — предстоящая игра с «Зенитом». Из-за этого в матче не принимали участия многие лидеры», — заключил Мостовой.

Игра на «Ахмат Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу команды из Грозного.

В составе «Ростова» мяч забил Роман Тугарев (59-я минута, пенальти). У «Ахмата» дубль оформил Иван Олейников (73-я, пенальти; 79-я). Также отличился Мохамед Конате (88-я).

«Ахмат» (шесть очков) лидирует в группе С. «Ростов» (шесть) располагается на втором месте.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями от матча третьего группового этапа пути Кубка России с «Ахматом».