Кравченко надеется, что её допустят к соревнованиям под российским флагом

Бегунья Александра Кравченко выразила надежду на то, что её допустят к соревнованиям под российским флагом.

«Но мы очень надеемся, что меня допустят, потому что я принципиально не хочу выходить под каким-то другим флагом, кроме российского. Я родилась в России, и мне нечего стыдиться. Даже если у меня будет итальянский паспорт, то выступать я буду под нашим триколором», — заявила Кравченко в интервью RT.

Ранее итальянский бегун Федерико Барукко рассказал о том, поменял ли кто-то мнение относительно отстранения россиян.