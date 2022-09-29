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Кравченко надеется, что её допустят к соревнованиям под российским флагом

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Бегунья Александра Кравченко выразила надежду на то, что её допустят к соревнованиям под российским флагом.
Кравченко надеется, что её допустят к соревнованиям под российским флагом
  • Gettyimages.ru

«Но мы очень надеемся, что меня допустят, потому что я принципиально не хочу выходить под каким-то другим флагом, кроме российского. Я родилась в России, и мне нечего стыдиться. Даже если у меня будет итальянский паспорт, то выступать я буду под нашим триколором», — заявила Кравченко в интервью RT.

Ранее итальянский бегун Федерико Барукко рассказал о том, поменял ли кто-то мнение относительно отстранения россиян.

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