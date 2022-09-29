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Барукко рассказал о том, поменял ли кто-то мнение относительно отстранения россиян

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Итальянский бегун Федерико Барукко рассказал о том, поменял ли кто-то мнение относительно отстранения россиян.
Барукко рассказал о том, поменял ли кто-то мнение относительно отстранения россиян
  • РИА Новости

«Не буду преувеличивать собственное влияние (улыбается). Я не считаю себя элитным атлетом, не отношусь к тем, кто представляет страну на соревнованиях самого высокого уровня и чьи слова высоко ценятся. Я просто любитель. У меня есть обычная работа, и иногда в качестве хобби я бегаю ультрамарафоны или хожу в экспедиции на 350 километров. Поэтому, конечно, я понимаю, что международные федерации, которые отстраняют атлетов от чемпионатов мира и Олимпиад, не изменят своих решений просто потому, что Федерико Барукко выступил с таким сообщением», — рассказал Барукко в интервью RT.

По его словам, он считает большим поступком, что об этом говорят в десяти странах мира. Он также подчеркнул, что ему важно получить не только негативные, но и позитивные отклики на его поступок.

«Например, от мэра города Брешиа, где мы живём. От коллег из местного клуба бега. И я верю, что такими маленькими шажками можно чего-то добиться. В любом случае лучше делать хоть что-то, чем сидеть сложа руки, не правда ли», — заключил Барукко.

Ранее Барукко рассказал, что его связывает с Россией.

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