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Итальянский бегун Барукко рассказал, что его связывает с Россией

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Итальянский бегун Федерико Барукко пояснил, почему решил жениться на российской спортсменке Александре Кравченко.
Итальянский бегун Барукко рассказал, что его связывает с Россией
  • РИА Новости

«Моя жена Саша — россиянка, родилась в Ярославле. Мы познакомились с ней в октябре 2019 года на старте гонки, когда я приезжал в Москву в командировку. Саша бежала 50 километров, а я — короткую дистанцию, потому что в тот день мне уже предстояло лететь обратно в Италию. Но мы обменялись контактами и стали общаться, а в декабре Саша впервые прилетела в Италию на Новый год. Так и завязались наши отношения», — заявил Барукко в интервью RT.

Он признался, что всегда любил зиму, несмотря на то что родился в Аргентине.

«Мне нравятся холод, снег и лёд. А Россия известна именно своей суровой зимой, особенно Сибирь. Поэтому в феврале 2020 года я вместе с ещё одной итальянской спортсменкой совершил экспедицию на Байкал. Знаете, для моих соотечественников, да и вообще для европейцев, это озеро — одна из главных достопримечательностей, которые они мечтают посетить», — заявил Барукко.

Ранее Барукко поддержал российских спортсменов после отстранения от международных турниров.

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