Итальянский легкоатлет высказался в поддержку отстранённых российских спортсменов

Итальянский легкоатлет Федерико Барукко поддержал российских спортсменов после отстранения от международных турниров.

«Спорт должен объединять людей, а любые отстранения — это дискриминация. Я хочу поддержать российских спортсменов, которые не должны расплачиваться своими мечтами и годами страданий», — цитирует Барукко РИА Новости.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже. При этом теннисисты не были отстранены от международных соревнований.

Ранее Владимир Сальников заявил, что у россиян есть шанс принять участие в Играх-2024.