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Барукко — об акции в поддержку российских спортсменов: долго думал, какие слова написать

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Итальянский бегун Федерико Барукко рассказал, как ему удалось реализовать акцию в поддержку российских спортсменов.
Барукко — об акции в поддержку российских спортсменов: долго думал, какие слова написать
  • Gettyimages.ru

«Сначала я долго обдумывал, как лучше сделать. Какие слова написать. К тому же возникла огромная проблема с тем, чтобы купить футболку в цветах российского флага. Её через десятые руки передавали наши друзья из России, потому что в Европе такое нигде не купишь», — заявил Барукко в интервью RT.

Бегун признался, что ещё за 20 дней до гонки он подвернул ногу и сомневался, сможет ли добежать до финиша.

«Поэтому стал просить своих знакомых, которые также планировали участвовать, поддержать моё начинание и финишировать с баннером «Спорт без границ». Но никто не соглашался! Все говорили, что они понимают и поддерживают это послание, но боятся последствий. Тогда мы стали искать русских, которые выступают под другими флагами. Нашли парня, который бежал за Нидерланды. Но он так же, как и остальные, сказал, что не хочет проблем, так как находится в процессе получения вида на жительство», — рассказал Барукко.

Ранее Барукко объяснил, почему в конце августа решил выступить в поддержку спортсменов из России во время забега Ultra-Trail du Mont-Blanc во Франции.

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