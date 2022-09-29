Итальянский бегун Барукко рассказал, почему поддержал спортсменов из России

Итальянский бегун Федерико Барукко объяснил, почему в конце августа решил выступить в поддержку спортсменов из России во время забега Ultra-Trail du Mont-Blanc во Франции.

«В первую очередь потому, что я понимаю, как сложно было к нему готовиться. У меня большой опыт сложных трейлов: бегал в Арктике на 150 км, а также в пустыне на 250. Это огромный труд. Трасса на Монблане 170 км с большим набором высоты, и готовиться к такой гонке нужно года три», — заявил Барукко в интервью RT.

По его словам, забег во Франции — очень престижный старт, который можно сравнить с чемпионатом мира по футболу.

«Поэтому я представляю эмоции российских атлетов, которые так долго шли к этим соревнованиям, планировали поездку, покупали билеты, бронировали жильё... А потом им просто сказали: «Нет, вы не участвуете». Кроме того, моя жена — русская, у нас будет ребёнок с русскими корнями и я не хочу, чтобы он рос в таком мире, где его могут в один момент чего-то лишить только из-за национальности», — сказал Барукко.

Ранее Барукко рассказал о путешествиях по России со своей супругой Александрой Кравченко.