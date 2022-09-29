военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Итальянский бегун Барукко рассказал, почему поддержал спортсменов из России

Короткая ссылка
Итальянский бегун Федерико Барукко объяснил, почему в конце августа решил выступить в поддержку спортсменов из России во время забега Ultra-Trail du Mont-Blanc во Франции.
Итальянский бегун Барукко рассказал, почему поддержал спортсменов из России
  • РИА Новости

«В первую очередь потому, что я понимаю, как сложно было к нему готовиться. У меня большой опыт сложных трейлов: бегал в Арктике на 150 км, а также в пустыне на 250. Это огромный труд. Трасса на Монблане 170 км с большим набором высоты, и готовиться к такой гонке нужно года три», — заявил Барукко в интервью RT.

По его словам, забег во Франции — очень престижный старт, который можно сравнить с чемпионатом мира по футболу.

«Поэтому я представляю эмоции российских атлетов, которые так долго шли к этим соревнованиям, планировали поездку, покупали билеты, бронировали жильё... А потом им просто сказали: «Нет, вы не участвуете». Кроме того, моя жена — русская, у нас будет ребёнок с русскими корнями и я не хочу, чтобы он рос в таком мире, где его могут в один момент чего-то лишить только из-за национальности», — сказал Барукко.

Ранее Барукко рассказал о путешествиях по России со своей супругой Александрой Кравченко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить