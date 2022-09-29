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Итальянский бегун — о путешествии по России: мне всегда встречались добрые русские люди

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Итальянский бегун Федерико Барукко рассказал о путешествиях по России со своей супругой Александрой Кравченко.
Итальянский бегун — о путешествии по России: мне всегда встречались добрые русские люди
  • Gettyimages.ru

«В первую очередь то, что мне всегда встречались добрые русские люди, готовые помочь, ничего не требуя взамен. Они всё делали с большой душой и открытым сердцем и хотели лишь того, чтобы я рассказал в Европе, какая Россия красивая и какие хорошие люди там живут. Эти восемь месяцев мы с Сашей использовали и для спортивных достижений. Например, пробежали Московский марафон, а также приняли участие в трейле в Переславле-Залесском. Я вышел на дистанцию 100 километров, а Саша — на 80. А ещё у нас было восхождение на Эльбрус», — заявил Барукко в интервью RT.

Ранее Барукко рассказал, что его связывает с Россией.

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