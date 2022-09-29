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Ротенберг — об уходе Федотова из «Сочи»: молчал до последнего

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Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал уход Владимира Федотова с поста главного тренера черноморского клуба.
Ротенберг — об уходе Федотова из «Сочи»: молчал до последнего
  • РИА Новости

«Он молчал до последнего, вообще ничего не говорил. Просто перестал выходить на связь. Я понял, что он собирается уходить. Мы уже начали поиск другого», — цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что никакого осадка у него на душе не осталось.

«Каждый сам определяет свою судьбу. Это его выбор», — добавил Ротенберг.

Под руководством Федотова «Сочи» завоевал серебряные медали чемпионата России сезона-2021/2022.

Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о частичной мобилизации в России.

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