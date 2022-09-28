военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Федотов: в ЦСКА была небольшая беседа на тему мобилизации

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о частичной мобилизации в России.

«Да, мы немного об этом говорили. Такая тревожная ситуация, щекотливая, но нам помогали тренировки, где мы эти проблемы оставляли. Нашей работой и тренировками мы спасались», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» переиграл со счётом 2:1 «Сочи» в матче третьего тура Кубка России.

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить