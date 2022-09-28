Федотов: в ЦСКА была небольшая беседа на тему мобилизации

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о частичной мобилизации в России.

«Да, мы немного об этом говорили. Такая тревожная ситуация, щекотливая, но нам помогали тренировки, где мы эти проблемы оставляли. Нашей работой и тренировками мы спасались», — цитирует Федотова «Матч ТВ».

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» переиграл со счётом 2:1 «Сочи» в матче третьего тура Кубка России.

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.





