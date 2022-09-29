Валуев получил повестку в военкомат
- РИА Новости
«Для любопытных опубликую. Рядовой Валуев звания за время работы в ГД РФ не повышал. Родина позовёт — пойду. В военкомате буду после пленарных недель», — написал бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе в своём Telegram-канале.
Ранее бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов рассказал о визите в военкомат после получения повестки.
Заместитель министра спорта Алексей Морозов рассказал о поддержке спортсменов со стороны правительства России.