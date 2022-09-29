В Минспорте рассказали о поддержке спортсменов со стороны правительства

Заместитель министра спорта Алексей Морозов рассказал о поддержке спортсменов со стороны правительства России.

«По результатам Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 года, если итоговый результат спортсмена соответствует уровню первого-третьего места чемпионата мира или Европы, то атлет может претендовать на звание мастер спорта России международного класса», — заявил Морозов.

На Х Международном форуме «Россия — спортивная держава» министр спорта Олег Матыцин провёл встречу с представителями региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта. В мероприятии приняли участие Морозов, первый заместитель министра спорта Азат Кадыров и председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Ранее Олег Матыцин заявил, что в Минспорте создан оперативный штаб по вопросам частичной мобилизации.