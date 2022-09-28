Матыцин: в Минспорте создан оперативный штаб по вопросам частичной мобилизации

Глава Министерства спорта Олег Матыцин провёл встречу с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.

«В настоящее время мы должны работать как одна большая спортивная семья. Очень важно поддерживать наших спортсменов и продолжать обеспечивать подготовку в штатном режиме. В Минспорте создан оперативный штаб по вопросам частичной мобилизации, готовится запуск горячей линии для представителей спорта, чтобы оперативно реагировать на различные ситуации», — заявил Матыцин.

В мероприятии приняли участие заместители министра спорта Азат Кадыров и Алексей Морозов, а также председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Матыцин также сообщил, что Минспорт взаимодействует с правительством по вопросам частичной мобилизации.

По информации СМИ, 28 сентября фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата. Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.

















