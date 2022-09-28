военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Матыцин: в Минспорте создан оперативный штаб по вопросам частичной мобилизации

Короткая ссылка
Глава Министерства спорта Олег Матыцин провёл встречу с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта.
Матыцин: в Минспорте создан оперативный штаб по вопросам частичной мобилизации
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

«В настоящее время мы должны работать как одна большая спортивная семья. Очень важно поддерживать наших спортсменов и продолжать обеспечивать подготовку в штатном режиме. В Минспорте создан оперативный штаб по вопросам частичной мобилизации, готовится запуск горячей линии для представителей спорта, чтобы оперативно реагировать на различные ситуации», — заявил Матыцин.

В мероприятии приняли участие заместители министра спорта Азат Кадыров и Алексей Морозов, а также председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

Матыцин также сообщил, что Минспорт взаимодействует с правительством по вопросам частичной мобилизации. 

По информации СМИ, 28 сентября фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата. Оба спортсмена тренируются в Санкт-Петербурге в группе Евгения Рукавицына.

21 сентября Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что ФФККР запросила отсрочку для фигуристов Алиева и Игнатова.







Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить