Билялетдинов рассказал, что сходил по повестке в военкомат
- РИА Новости
«У меня всё в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — цитирует Билялетдинова Metaratings.
37-летний футболист выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин». Хавбек провёл 386 матчей в карьере во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 53 результативные передачи.
Повестку из военкомата Билялетдинов получил 28 сентября.
21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.