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Билялетдинов рассказал, что сходил по повестке в военкомат

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Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов рассказал о визите в военкомат после получения повестки.
Билялетдинов рассказал, что сходил по повестке в военкомат
  • РИА Новости

«У меня всё в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

37-летний футболист выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин». Хавбек провёл 386 матчей в карьере во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 53 результативные передачи.

Повестку из военкомата Билялетдинов получил 28 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.




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