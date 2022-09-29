Билялетдинов рассказал, что сходил по повестке в военкомат

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Динияр Билялетдинов рассказал о визите в военкомат после получения повестки.

«У меня всё в порядке. Сходил в военкомат, обновил документы некоторые. Нужно было сверку данных провести. Вопросов не было, отпустили сразу же домой», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

37-летний футболист выступал за «Локомотив», «Эвертон», «Спартак», «Анжи», «Торпедо», «Рубин». Хавбек провёл 386 матчей в карьере во всех турнирах, забил 71 мяч и отдал 53 результативные передачи.

Повестку из военкомата Билялетдинов получил 28 сентября.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что фигуристы Дмитрий Алиев и Макар Игнатов получили повестки из военкомата.







