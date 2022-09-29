Поздняков: у некоторых спортивных федераций нет абсолютно никаких интересов в Азии

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о возможном переходе в азиатские федерации.

«Есть федерации, у которых нет абсолютно никаких интересов в Азии, в частности, это касается зимних видов. Поэтому неправильно говорить о том, что мы все вместе пойдём налево или направо, абсолютно неправильно. Мы должны сделать так, чтобы это было максимально эффективно для российского спорта. Если какой-то из федераций, условно фехтования, будет интересно встречаться с азиатскими соперниками, то мы поддержим переход. ОКР дал поручение комиссиям по правовым вопросам собрать максимальное количество мнений», — заявил Поздняков.

По его словам, ни у кого не возникает иллюзий, что центр принятия решений находится где угодно, но не в Лозанне.

«С МОК мы будем очень активно работать, чтобы решить этот вопрос, так как без согласования с ним любое движение внутри континентальных организаций бессмысленно. У всех федераций ситуация разная», — добавил Поздняков.

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