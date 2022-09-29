Заместитель министра спорта высказался о частичной мобилизации

Заместитель министра спорта Алексей Морозов прокомментировал ситуацию с частичной мобилизацией в России.

«Мы в первую очередь руководствуемся конституцией и указом президента. У нас в министерстве создан мобилизационный штаб, координирующий действия с правительством и Минобороны. Созданы критерии для спортсменов основного состава и определён порядок действий: атлет получает повестку, сообщает об этом в Центр спортивной подготовки и получает дальнейшие инструкции», — заявил Морозов.

Он подчеркнул, что не все получают повестки для мобилизации.

«Кто-то только для сверки данных, как наш фигурист Дмитрий Алиев, или просто для отметки в военкомате. Все понимают, что победители и призёры крупных соревнований — это штучный товар, и государство внесло большой вклад в их подготовку. Мы на связи абсолютно со всеми», — пояснил Морозов.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее нападающий московского «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о частичной мобилизации в России.